Onlinemarktplatz: Kaufland kooperiert mit Shopify

Der Online-Marktplatz Kaufland.de baut sein Partnernetzwerk aus und erweitert das Angebot der angebundenen Shopsysteme um einen Partner: Shopify.

Mit der neuen Marktplatz-Anbindung erhalten Shopify-Händler ab sofort einen „einfachen und direkten“ Zugang zu Kaufland.de, um ihre Absatzkanäle zu erweitern. Die neue Lösung ermöglicht 1,7 Millionen Shopify-Händler jeglicher Größe eine Listung ihrer Artikel auf Kaufland.de. Weiter heißt es:

Ob für massenkompatible Produkte oder Nischenartikel – die Application ist so gestaltet, dass Händler – vom Produktimport bis zur Bestellabwicklung – in wenigen Schritten automatisiert in das Marktplatzgeschäft von Kaufland.de einsteigen können. Zudem erhalten alle Händler eine persönliche und individuelle Unterstützung durch den Seller-Support von Kaufland.de.