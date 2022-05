Onlineradio: TuneIn landet auf der Roku-Plattform

Roku hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass der Live-Radio- und Audio-on-Demand-Streaming-Dienst TuneIn nun in seinem deutschen Channel Store verfügbar ist.

Nachdem kürzlich erst Apple Music auf der Roku-Plattform gelandet ist, geht es jetzt mit TuneIn weiter. Über TuneIn haben die User Zugriff auf Audioinhalte in den Bereichen Radio (100.000 lokale und globale Radiosender), News, Live-Sport, Musik und Podcasts aus der ganzen Welt.

Um TuneIn zum Startbildschirm von Roku hinzuzufügen, navigieren Nutzer über die Home-Taste der Roku-Fernbedienung auf die Auswahlmöglichkeit „Streaming-Kanäle“ und öffnen zugleich den Channel Store. Anschließend können sie über die Suchfunktion TuneIn ihrer Auswahl der bevorzugten Apps ergänzen.

Roku Streaming Player und TV-Audiogeräte sind in den USA und in ausgewählten Ländern über den Direktvertrieb im Einzelhandel und über Lizenzvereinbarungen mit Service Providern erhältlich. Roku TV Modelle sind in den USA und in ausgewählten Ländern über Lizenzvereinbarungen mit TV-Marken erhältlich.

