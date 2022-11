Opel Corsa-e bekommt 2023 mehr Reichweite

Laut Autocar steht für 2023 ein größeres Upgrade beim Opel Corsa an, welches auch eine neue Version des Opel Corsa-e beinhaltet. Diese wird mehr Reichweite mitbringen, man geht davon aus, dass Stellantis die Basis des neuen e-208 nutzt.

Der neue Peugeot e-208 kommt jetzt mit 115 kW (156 PS) daher und die Reichweite wurde auf 400 km nach WLTP-Standard angehoben, da der Akku größer ist. Der Verbrauch wurde aber auch gesenkt, da es neue Elektromotoren bei Peugeot gibt.

Opel bleibt bei einem umgebauten Verbrenner, doch da dieser gut ankommt und in einigen Ländern (UK) sogar ein Bestseller geworden ist, investiert man in diesen und macht die Basis besser. Ein Facelift wird es mit dem neuen Corsa auch geben.

Neuer Opel Corsa-e im zweiten Halbjahr

Die Ankündigung des neuen Opel Corsa-e steht in den ersten Monaten des Jahres an und Marktstart ist dann in der zweiten Jahreshälfte (2023). Vermutlich wird der Opel Corsa-e etwas teurer, aber man will bei unter 35.000 Euro Startpreis bleiben.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn Stellantis investiert meistens in ein Upgrade und verteilt das dann über mehrere Marken. Die neue Front wird sich dann übrigens an der aktuellen Vizor-Designsprache orientieren, wie beim Opel Astra:

