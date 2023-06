Opel kündigt drei neue Elektroautos für 2023 an

Opel wird auf der IAA 2023 in München vertreten sein und will dort direkt mit drei Weltpremieren glänzen. Wobei die eine davon schon bekannt ist, denn der Opel Astra Tourer kommt auch rein elektrisch und das dürfte am Ende ein normaler Opel Astra Electric als Kombi sein. Den Tourer hebt man sich eben für die IAA 2023 auf.

Dazu kommt ein neuer Opel Corsa Electric, der dann sicher die aktuelle Technik von Stellantis spendiert bekommt und der auch ein Facelift mitbringt. Das wollte Opel auch nicht zurückhalten, ihr könnt den neuen Corsa auf dem Beitragsbild sehen.

Das dritte Modell soll noch eine Überraschung bleiben, das wird dann sicher die erste Weltpremiere von Opel. Man möchte in München zeigen, wie „die Zukunft der Marke aussehen wird“ und es ist bekannt, dass Opel ab 2028 rein elektrisch ist. Ab 2024 wird man übrigens jedes Modell bei Opel auch vollelektrisch kaufen können.

Ich bin gespannt, denn das dritte Elektroauto soll ein „ausdrucksstarkes Statement für die Zukunft“ setzen und da würde ich mit einem Modell rechnen, welches eine Elektro-Plattform nutzt. Kommt vielleicht auch der erste Elektro-GSe von Opel?

Vergleich zeigt: Elektroautos sind günstiger als Verbrenner Die durchschnittliche Fahrleistung in Deutschland liegt bei 11.085 Kilometer und bei Check24 wollte man mal wissen, was bei so einer Strecke eigentlich günstiger ist, das Elektroauto oder der Verbrenner? Es […]14. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->