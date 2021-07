Polestar 4: Vom Precept-Konzept zum Elektro-Flaggschiff

Mit dem Polestar 1 gab es einen Hybrid-Sportwagen, bevor sich Volvo später dazu entschied, dass Polestar direkt eine rein elektrische Marke wird. Mit dem Polestar 2 greift man aktuell das Tesla Model 3 an, doch weitere Modelle sind geplant.

Bei Polestar folgt eine Zahl der anderen, daher wissen wir bereits, dass der Polestar 3 als Nächstes kommt. Und das Unternehmen hat vor ein paar Tagen verraten, dass uns hier ein neuer Elektro-SUV (sicher das Pendant zu Volvo) erwarten wird.

Precept dürfte als Polestar 4 kommen

Danach kommt der Polestar 4, bei dem man bisher aber noch nicht verraten hat, was uns da genau erwartet. Allerdings will Polestar nun das Precept-Konzept als Serienfahrzeug umsetzen und daher darf man vom Polestar 4 ausgehen.

Die Entwicklung dieses Fahrzeugs befindet sich bereits in vollem Gange und in China wird derzeit bei Geely die Fabrik für das neue Elektro-Flaggschiff der noch recht jungen Marke geplant. Diesen Prozess will Polestar dokumentieren.

Das Unternehmen hat noch nicht gesagt, wann wir den die Serienversion sehen werden, aber man wird uns mit einer Videoreihe mitnehmen. Und zum Auftakt gibt es zunächst nochmal einen ausführlichen Eindruck vom ersten Konzept.

Die Serienversion des Polestar 4 soll sich übrigens sehr nah am Konzept orientieren und genau in diese Richtung gehen. Ich bin auf die technischen Daten gespannt, denn ein Mercedes-Benz EQS und Tesla Model S (2021) haben vorgelegt.

