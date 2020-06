Oppo Band vorgestellt: Angriff auf Xiaomi

Oppo hat diese Woche das Oppo Band in China vorgestellt, wo man es ab Juli für knapp 25 Euro (umgerechnet) verkaufen wird. Bisher ist noch unklar, ob man den Fitness-Tracker in Deutschland anbieten wird, aber da Oppo mittlerweile bei uns vertreten ist, würde ich einen Marktstart nicht ausschließen.

Oppo Band: Angriff auf das Xiaomi Mi Band

Das Unternehmen scheint damit einen Angriff auf Xiaomi zu planen, die mit dem Xiaomi Mi Band in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren. Mit so einem extrem günstigen Fitness-Tracker verdient man vielleicht nicht so viel Geld, aber es ist gutes Marketing und kann Nutzer besser an die Marke binden.

Beim Oppo Band gibt es ein 1,1 Zoll großes OLED-DIsplay, 12 Sport-Modi, die Option für Benachrichtigungen vom Smartphone, einen Pulsmesser, einen Sp02-Sensor und es ist wasserdicht. Die Akkulaufzeit soll bei knapp zwei Wochen liegen und es gibt auch eine Version für knapp 30 Euro mit NFC.

Xiaomi wird kommende Woche das neue Mi Band 5 in China vorstellen, Oppo hat also schonmal vorgelegt und gezeigt, dass man den Konkurrenten auf diesem Markt angreifen wird. Wir werden das Oppo Band beobachten und warten mal ab, ob es eventuell im zweiten Halbjahr nach Deutschland kommen wird.

Video: Oppo Band Promo-Material

