Xiaomi Mi Band 5: NFC für Mastercard, Bilder und mehr

Xiaomi wird kommende Woche das Mi Band 5 offiziell in China vorstellen. Wir haben noch kein Datum für das globale Event, aber man hat es bereits für den deutschen Markt angedeutet und ich rechne noch im Juni mit Details.

Xiaomi Mi Band 5: Kontaktlos Zahlen

Heute gibt es mal wieder neue Details von TizenHelp, die bestätigen, was ich im letzten Beitrag bereits vermutet habe. Das Xiaomi Mi Band 5 soll mit NFC in der globalen Version kommen und kontaktloses Zahlen via Mastercard ermöglichen.

In Russland wird nun eine NFC-Version vom Mi Band 4 verkauft, die das kann, in anderen Ländern wird Xiaomi aber wohl auf das Mi Band 5 setzen. Es ist aber noch unklar, welche Länder diese Funktion beim Start unterstützen werden.

Xiaomi wird dem Mi Band 5 außerdem eine Funktion für Stress und Atemübungen spendieren, es soll eine „Nicht stören“-Funktion geben, deren Zeit man manuell festlegen kann, Anrufe kann man weiterhin nur ablehnen, aber nicht mit dem Band telefonieren und es gibt neue Watchfaces, unter anderem von Avengers.

Xiaomi Mi Band 5: Verkauf ab 18. Juni

Das Xiaomi Mi Band 5 wird dem Mi Band 4 sehr ähnlich sein, aber das Display ist wohl ein kleines bisschen größer. Der Verkauf in China soll am 18. Juni starten, wobei die Funktionen für die chinesische Version vom Xiaomi Mi Band 5 nicht unbedingt denen der europäischen Version entsprechen müssen.

Wir werden euch natürlich trotzdem kommende Woche auf dem Laufenden halten und am Donnerstag über das Xiaomi Mi Band 5 berichten. Ich gehe auch davon aus, dass Xiaomi spätestens zum Start in die neue Woche mit den Teasern bei Weibo beginnen und offizielle Bilder vom Mi Band 5 veröffentlichen wird.

