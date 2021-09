Das Oppo Find X3 Pro kommt als Kodak-Sonderedition

Kodak ist vielen älteren Nutzern sicher noch ein Begriff, in der heutigen Zeit ist das Branding aber nicht mehr so stark, da man nicht mehr wirklich aktiv ist. Kodak baut keine Kameras mehr, aber man verdient mit der Marke durchaus noch Geld.

Oppo kauft Kodak-Branding ein

Unter anderem, in dem man sie an andere Unternehmen lizenziert. Wie in diesem Fall an Oppo, die das Find X3 Pro jetzt erneut als „Photographer’s Edition“ auf den Markt bringen wollen. Dieser Schritt hat sich schon letzte Woche angedeutet.

-->

Das Bild stammt von Weibo, die Ankündigung dieser Sonderedition dürfte also bald folgen. Unklar ist aber, ob Oppo dieses Modell auch global auf den Markt bringen möchte oder ob das vielleicht nur eine Kodak-Sonderedition für China ist.

Hardware von Oppo ist identisch

Bei den Android-Herstellern gehört es aktuell jedenfalls zum guten Ton, dass man sich eine Kameramarke schnappt und das Logo auf das Gerät klatscht. Ganz egal, ob diese Marke am Ende wirklich an der Qualität der Kamera gearbeitet hat.

In diesem Fall soll es sich übrigens um das exakt gleiche Oppo Find X3 Pro handeln, welches wir kennen. Nur eben mit einer neuen Rückseite, die aus mattem Silber und Kunstleder besteht. Die Hardware soll identisch sein, also stellt sich nur noch die Frage, ob Oppo die Kamera-Software hier irgendwie optimiert/verändert hat.

Google wirbt bereits aktiv mit dem Pixel 6 Man kann die Pixel-Smartphones der letzten Jahre durchaus kritisch sehen, wie bei jedem anderen Hersteller auch. Kein Smartphone ist perfekt und man muss immer abwägen. In den Tech-Medien kamen die Smartphones bisher aber oft gut an. Auch bei uns haben…13. September 2021 JETZT LESEN →

-->