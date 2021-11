Das Oppo Find X4 Pro kann wohl sehr schnell geladen werden

Das Oppo Find X3 Pro kann man mit bis zu 65 Watt laden, was auch im Jahr 2021 weiterhin sehr flott ist. Schnelles Laden ist für die Hersteller aus Asien weiterhin extrem wichtig beim Marketing, daher gibt es dennoch ein Upgrade für 2022.

Oppo Find X4 Pro mit bis zu 125 Watt

Eine bekannte Quelle aus China behauptet nun, dass Oppo seinen neuen Standard zum schnellen Laden beim Find X4 Pro nutzen wird. Dieser soll schneller als 100 Watt sein. Oppo hat letzten Sommer eine Option für bis zu 125 Watt angekündigt.

-->

Die 125 W Schnellladetechnologie von OPPO lädt einen 4000 mAh Akku in 5 Minuten bis zu 41 % und in 20 Minuten vollständig auf. Sie ist mit früheren SuperVOOC- und VOOC-Schnellladeprotokollen kompatibel und unterstützt auch die gängigen Protokolle, wie 65 W PD und 125 W PPS.

Man darf also davon ausgehen, dass SuperVOOC mit dem Oppo Find X4 Pro ein ordentliches Upgrade bekommen wird. Und da 125 Watt schon verdammt schnell sind, gehe ich mal davon aus, dass Oppo das als sehr großes Feature vermarktet.

Ich bleibe dabei: Sowas ist ganz nett, in meinem persönlichen Alltag aber absolut nicht notwendig. Aktuelle Flaggschiffe sind mittlerweile effizient genug, um damit gut über den Tag zu kommen. Und zur Not muss man mal 20 Prozent am Abend nachladen, da kam es mir dann aber ehrlich gesagt noch nie auf 3-4 Minuten an.

OnePlus 10 Pro: Ein Blick auf die Kamera Das Jahr neigt sich dem Ende und das bedeutet wie immer: Zeit für die Flaggschiffe 2022. Im Frühjahr stehen wieder einige Highlights an und wie man hört, ist OnePlus nächstes Jahr etwas früher dabei und hat u.a. ein OnePlus 10…10. November 2021 JETZT LESEN →

-->