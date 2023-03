Oppo Find X6 Pro: Eine gute und schlechte Nachricht

Ende letzter Woche tauchten erste Details zum kommenden Android-Flaggschiff von Oppo auf und wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Wobei uns die schlechte Nachricht eher nicht direkt betrifft, jedenfalls nicht in Deutschland.

Oppo Find X6 Pro: Comeback der Periskop-Kamera

Fangen wir aber mit der positiven Nachricht an, denn es gibt ein erstes Bild des Oppo Find X6 Pro und da die Frontseite in der heutigen Zeit sowieso immer gleich aussieht, ist die Rückseite spannend, welche die Runde in ersten Medien macht.

Und da sehen wir nicht nur ein durchaus ansprechendes Grün mit einer matten Optik und einem neuen Kamerabuckel, man erkennt auch die Periskop-Kamera.

OPPO Find X6 Pro !!! pic.twitter.com/LDBgIsFTrG — Ice universe (@UniverseIce) March 12, 2023

Beim Display hat die gleiche Quelle übrigens verraten, was sich bereits angedeutet hat: Es kann extrem hell werden. Bis zu 2.500 nits sind möglich, wobei das nur die Peak-Helligkeit ist, im Alltag sind es eher 1.500 nits, was aber auch ordentlich ist.

Oppo Find X6 Pro: Kein globaler Launch geplant

Und was ist die schlechte Nachricht? Die Quelle hat ein drittes Detail verraten und im Gegensatz zum Xiaomi 13 Ultra will die chinesische Konkurrenz bei BBK ihr Top-Modell nicht global anbieten. Das Oppo Find X6 Pro kommt wohl nur nach China.

Damit wird klar, was ich im ersten Abschnitt gemeint habe, denn es besteht ein Verkaufsverbot für Oppo in Deutschland. Einige haben aber vielleicht überlegt, ob sie das Gerät aus einem anderen EU-Land importieren, was wohl nicht möglich ist.

Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als ob das Verkaufsverbot die ganz große Euphorie bei BBK getrübt hat und man das mit Europa nicht mehr so ernst meint, wie vor ein paar Jahren. Sonst würde man so ein Spitzenmodell in Europa anbieten.

