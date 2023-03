Der Smartwatch-Markt bricht massiv ein

Laut einer Analyse von Canalys ging es bei den Smartwatches in den letzten Jahren meistens bergauf, was man auch in den Geschäftszahlen der jeweiligen Marken gut erkennen konnte. Doch im 4. Quartal 2022 gab es jetzt einen sehr großen Einbruch.

Smartwatch-Markt: 10 Millionen Einheiten weniger

Das sonst sehr lukrative Weihnachtsgeschäft musste Federn lassen und es ging um 18 Prozent runter, laut Analyse sprechen wir über ca. 50 Millionen Smartwatches. Es ist schwer zu sagen, wie genau das alles ist, da es keine offiziellen Zahlen gibt.

Doch diese Analyse von Canalys bringt ein paar interessante Punkte mit, die man erwähnen kann. Apple bleibt der unangefochtene Marktführer, aber das magere Upgrade der Apple Watch Series 8 und das Ultra-Modell reichten nicht aus, man hat fast 3 Millionen Einheiten weniger verkauft. Der Marktanteil bleibt aber gleich.

Bei den anderen Marken ging es nämlich auch bergab und vor allem Xiaomi und Huawei mussten mit einem Einbruch von über 40 Prozent leben. Das sorgte dann dafür, dass es Google erstmal auf Platz 2 beim weltweiten Marktanteil schaffte.

Moment, Google? Lagen die nicht bei ca. 500.000 Einheiten der Pixel Watch? Ja, was zeigt, dass diese Analyse mit Vorsicht zu genießen ist. Doch der Marktanteil mit den ca. 4 Millionen Smartwatches kommt bei Google in erster Linie von Fitbit.

Auf das ganze Jahr gesehen konnten Smartwatches übrigens um 3 Prozent im Vergleich zu 2021 wachsen, bei den Basis-Fitness-Bändern ging es laut Canalys aber mal wieder rasant mit ca. 40 Prozent runter. Und der Fall der Fitness-Tracker sorgt laut Analyse für einen Einbruch von ca. 5 Prozent bei den Wearables (2022).

Auf das ganze Jahr gesehen bleiben Xiaomi und Huawei vor Google und Samsung (Apple ist mit Abstand die Nummer 1), doch Google und Samsung legen mit Wear OS gerade erst richtig los und Samsung verzeichnete mit einem Einbruch von 4 Prozent den geringsten Einbruch letztes Jahr, bei Xiaomi waren es 41 Prozent.

Smartwatch-Markt: Wie geht es 2023 weiter?

Canalys geht derzeit davon aus, dass dieser Einbruch kein Zeichen für 2023 und die aktuelle Wirtschaftslage ist, das lag eher an der Auswahl der Smartwatches. Und ein Einbruch von 17 Prozent bei Apple kann so ein Quartal schon beeinflussen.

In diesem Jahr rechnet man jedoch mit einem Wachstum von 8 Prozent, auch wenn man das nicht weiter begründet. Wäre nicht ausgeschlossen, da ein großes Jahr vor Wear OS liegt. Sollte die Apple Watch Series 9 aber wieder ein kleines Upgrade werden, was sich derzeit andeutet, dann wäre ich skeptisch, mit Blick auf Q4 2023.

Smartwatches mit Wear OS: Google gibt sich sehr viel Mühe Nach dem großen Auftakt mit Android Wear verlor die Plattform damals relativ schnell an Bedeutung und seit der Umbenennung in Wear OS spielt sie auf dem Weltmarkt keine große Rolle […]9. März 2023 JETZT LESEN →

-->