Oppo plant wohl ein Gaming-Smartphone

Oppo könnte ein Gaming-Smartphone geplant haben, zumindest deutet das Design (welches bei der EUIPO entdeckt wurde) darauf hin. Basis könnte ein Modell der Reno5-Reihe sein, welches man dann für mobile Gamer optimieren wird.

Gaming-Smartphones sind in letzter Zeit wieder beliebter, denn vor allem in Asien ist der mobile Markt gigantisch groß. Und mittlerweile gibt es nicht nur Highend-Gaming-Smartphones, auch die Mittelklasse wird hier immer attraktiver.

In den kommenden Tagen kommt zwar schon die Reno6-Reihe bei Oppo, doch es sieht so aus, als ob die Reno5-Reihe einen letzten Ableger bekommt, der sich an Gamer richtet. Die Frage ist nur: Ist es nur die Optik oder ist mehr geplant?

