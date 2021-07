Zeigt Nokia dieses Jahr endlich ein Android-Flaggschiff?

Mit dem Nokia 8 Sirocco und Nokia 9 PureView wagte sich HMD Global bereits in den Highend-Bereich, doch so ein „richtiges“ Flaggschiff waren die beiden Modelle (vor allem mit Blick auf Samsung, Huawei und Co.) dann doch nicht.

Nokia: Kommt 2021 ein Flaggschiff?

Allerdings gab es in den Jahren danach immer wieder Gerüchte über ein neues Android-Flaggschiff, welches die Marke „Nokia“ wirklich wieder in diesem Bereich positionieren sollte. Gezeigt wurde so ein Smartphone jedoch nie.

Das soll sich in diesem Jahr ändern, denn ein Produktmanager von HMD in China (Zhang Yucheng) soll bestätigt haben, dass für 2021 ein 5G-Flaggschiff geplant ist. Es soll noch vor dem 11. November gezeigt werden (da ist der Launch).

Nokia: Flaggschiff oder „Flaggschiff“?

Ich streite gar nicht ab, dass wir ein 5G-Spitzenmodell von Nokia sehen werden, aber ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob es wirklich ein Modell wird, was mit einem Samsung Galaxy S21 Ultra oder auch Xiaomi Mi 11 Ultra mithalten kann.

Meine Vermutung wäre, dass sich HMD Global lieber wieder auf die gehobene Mittelklasse konzentriert und das als Flaggschiff vermarktet. Das muss jetzt nicht schlecht sein, aber man sollte die Hoffnungen nicht zu hoch ansetzen.

Warten wir also mal die kommenden Wochen und Monate ab, vielleicht bekommen wir ja bald mehr Details. Falls das Android-Flaggschiff wirklich im November in den Verkauf geht, dann könnte Nokia es im Herbst offiziell vorstellen.

