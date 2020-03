Oppo Reno 3 Pro offiziell vorgestellt

Oppo hat diese Woche das Reno 3 Pro in Indien vorgestellt, wo man es in Schwarz, Weiß und Blau für knapp 374 Euro in der Basisversion noch diese Woche kaufen kann. Wie und wann das Gerät nach Deutschland kommt, ist derzeit aber noch unklar.

Oppo Reno 3 Pro mit 44 MP Frontkamera

Das Oppo Reno 3 ist jedenfalls mit einem 6,4 Zoll großen OLED-Display (FHD+), einem MediaTek Helio P95, 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher ausgestattet und auch der Akku ist mit 4025 mAh (30 Watt Schnellladen) nicht zu klein geraten.

Die Hauptkamera löst mit 64 MP auf, dazu kommen noch weitere Kameras mit 8 MP (Ultraweit), 13 MP (Telefoto) und 2 MP (Mono). Auf der Front gibt es direkt 44 MP und als Hilfe für Porträtfotos hat man noch eine Frontkamera mit 2 MP verbaut.

Das Oppo Reno 2 bekommt man mittlerweile ganz offiziell in Deutschland, daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir das Oppo Reno 3 Pro irgendwann auch sehen werden. Da dürfte nun aber sicher einige Wochen, oder eher Monate, dauern. Die indische Produktseite von Oppo ist übrigens, ebenso wie das erste Video, bereits online.

