Oppo Reno 4 wird bald vorgestellt

Oppo führte vor knapp einem Jahr eine neue Produktreihe namens Reno ein und in den kommenden Wochen werden wir das Oppo Reno 4 in China sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es kurz danach zu uns kommen wird, da Oppo mittlerweile in Deutschland vertreten ist. Bestätigt ist das bisher aber noch nicht.

Oppo Reno 4: Gehobene Mittelklasse

Am Ende vom Beitrag habe ich euch einen Videoteaser eingebunden, den Oppo bereits in China auf Weibo veröffentlicht hat und die Bilder in diesem Beitrag sind ebenfalls offizielles Pressematerial. Oppo scheint das Reno 4 auch „Reno Glow“ zu nennen und hat diesen Namen sogar auf das Gerät drucken lassen.

-->

Mögliche Eckdaten vom Oppo Reno 4: 6,5 Zoll großes OLED-Display, Snapdragon 765, 8 oder 12 GB RAM, 128 oder 256 GB Speicher und eine Quad-Kamera, bei der die Hauptkamera mit 48 MP auflöst. Die Reno-Reihe ist nicht komplett Highend, aber sie bewegte sich bisher in der „gehobenen“ Mittelklasse.

Kleiner Funfact zum Abschluss: Die 4 wird in China eigentlich vermieden, wenn es um Produktbezeichnungen geht. Die Zahl steht für Unglück und die meisten Smartphones machen den Sprung von der 3 zur 5. Ich vermute, dass wir das Oppo Reno 4 im Juni in China und im Juli/August bei uns sehen werden.

Oppo Reno 4: Offizieller Teaser

Oppo Find X2 Pro: Neue Farbe geplant Oppo hat eine neue Farbe für das Find X2 Pro geplant, welches mittlerweile auch in Deutschland gestartet ist. Es handelt sich wohl um eine weitere Version mit einer Fake-Lederrückseite, nach Orange scheint nun aber Grün anzustehen. Genau genommen soll das…22. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->