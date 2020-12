Oppo Reno5 (Pro) kommt im Dezember

Während Oppo in Europa die Reno4-Reihe pusht und die Verkaufszahlen aktuell mit einer neuen Farbe steigern möchte, so wird man kommende Woche bereits die Reno5-Reihe in China vorstellen. Es soll ein Oppo Reno5 und Reno5 Pro geben.

Das normale Oppo Reno5 soll den Snapdragon 765G bekommen und das Pro-Modell wohl den MediaTek Dimensity 1000+. In beiden Fällen gibt es 5G, was man anscheinend auch bei der Bezeichnung sieht (können wir 2021 dann aber bitte endlich damit aufhören hinter jedes 5G-Modell ein 5G zu packen? Danke).

-->

Wir wissen auch schon, wie die Modelle aussehen (links ist das Oppo Reno5 und recht das Oppo Reno5 Pro), aber wir wissen noch nicht, wie und wann sie nach Europa kommen werden. Da der Fokus aktuell auf der Reno4-Reihe liegt, dürfte die Reno5-Reihe frühestens im ersten Quartal 2021 nach Deutschland kommen.

Bestseller: Xiaomi zeigt neue Redmi-Modelle Xiaomi besitzt mit der Redmi-Marke mittlerweile eine extrem erfolgreiche Reihe, die sich gut verkauft. Und die Note-Reihe ist sogar der Bestseller von Xiaomi. In China hat Xiaomi nun neue Modelle präsentiert, denn dort werden ab sofort das Redmi Note 9…30. November 2020 JETZT LESEN →

-->