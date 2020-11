Oppo will wohl in den Tablet-Markt einsteigen

Oppo macht aktuell Druck in Europa und greift mit den Smartphones und anderen Produkten verstärkt in den westlichen Ländern an. Da ist es vielleicht auch für uns interessant, dass das Produktportfolio von Oppo nächstes Jahr wachsen soll.

Oppo plant Tablets und Notebooks

Wie eine bekannte und zuverlässige Quelle aus China berichtet, soll Oppo für 2021 den Einsteig in den Tablet- und Notebook-Markt geplant haben. Vor allem bei den Tablets ist jeder Hersteller willkommen, der etwas Schwung in die Android-Welt bringt, da Google die Entwicklung von Android für Tablets quasi eingestellt hat.

-->

Details stehen noch aus, aber wenn man sich die Hardware von Oppo derzeit so anschaut, dann dürften das durchaus solide Tablets werden. Wobei noch nicht bekannt ist, was für 2021 geplant ist. Sprich: Werden wir Highend-Tablets sehen, oder wird Oppo eher günstige Tablets für den Massenmarkt anbieten?

Wir sind gespannt, was Oppo für 2021 geplant hat, aber da man 2020 sehr viel Druck in Deutschland gemacht hat, würde ich mal davon ausgehen (falls an der Meldung etwas dran ist); dass die Produkte auch zu uns kommen werden.

Apple iPad Pro mit Mini-LEDs für Q1 2021 geplant Wir haben nun schon wirklich oft gehört, dass Apple dem iPad Pro nächstes Jahr ein Display mit Mini-LED-Technologie spendieren möchte. Mini-LEDs dürften ein Trend im Highend-Bereich kommendes Jahr sein. Sie liefern nicht ganz die Qualität von OLED-Panels, dürften aber langfristig…4. November 2020 JETZT LESEN →

-->