Outbank bekommt direkte Versicherungsabfrage

Die Multibanking-App Outbank hat aktuell ein Update erhalten. Das bringt eine neue Integration, Widgets und Bugfixes mit.

Outbank hat ein Update für iOS, macOS und Android erhalten. Ab Version 3.10.0 führt Outbank eine direkte Versicherungsabfrage durch, sodass die Nutzer in der App über aktuelle Informationen zu ihren Sachversicherungen verfügen. Kapitalbildende Versicherungen werden in der Kontenliste angezeigt, während Sachversicherungen in der Vertragsübersicht erscheinen.

Diese neuen Versicherungskonten können wie andere Konten automatisch oder manuell aktualisiert werden. Der Benutzer kann entscheiden, ob die monatlichen Vertragsgebühren in der Gesamtsumme enthalten sein sollen. Wurden Sachversicherungen bereits manuell hinzugefügt, können alte manuelle Verträge gelöscht und mit den neuen Integrationen fortgefahren werden.

Outbank hat ebenfalls neue Integrationen hinzugefügt, darunter Konten bei Timeless sowie Versicherungen der Nürnberger Versicherung, HUK-COBURG und HUK24. Zusätzlich bietet Outbank eine Renditeberechnung für Fremdwährungsaktien an. Werden der aktuelle Wert und der Kaufpreis in unterschiedlichen Währungen angegeben, rechnet die App die Werte um, um den Gewinn korrekt zu berechnen.

Das aktuelle Update enthält darüber hinaus zahlreiche kleinere Optimierungen und Bugfixes.

apps.apple.com

apps.apple.com

play.google.com

Die Outbank-App lässt sich ausschließlich mit einem Abo nutzen. Es kostet im günstigsten Fall für Privatnutzer 3,99 € pro Monat beziehungsweise mit etwas Rabatt knapp 40 € pro Jahr. Nutzt man die Software im geschäftlichen Bereich, werden 7,99 € pro Monat oder knapp 80 € pro Jahr fällig. Die Funktionen beider Preismodelle sind aktuell identisch. Es gibt jeweils eine 14-tägige kostenlose Testphase.

Besser als C24: Tagesgeldkonto der N26 Bank hat eine IBAN Die Bank N26 hat kürzlich ihr Produktangebot um ein Tagesgeldkonto erweitert. Das bietet eine eigene IBAN und somit mehr als der derzeit schärfste Konkurrent. Ein Tagesgeldkonto ist ein Konto, es […]27. November 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->