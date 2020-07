OxygenOS: OnePlus bringt Always-On-Display mit Android 11

OnePlus gab Anfang 2020 bekannt, dass man endlich eine Funktion nachreichen möchte, die sich viele Nutzer seit Jahren wünschen: Ein Always-On-Display (AOD).

Das Unternehmen wollte aber nicht mitteilen, wann die Funktion kommt und der Release vom OnePlus 7 (Pro) und OnePlus Nord zeigte, dass man noch nicht dafür bereit war. Doch das AOD könnte mit OxygenOS 11 (Android 11) kommen.

-->

Den recht eindeutigen Hinweis liefert Pete Lau selbst auf Twitter, denn man sieht eine 11, er spricht von „on display“ und es ist eine Uhr zu sehen. Vermutlich wird OxygenOS 11 kurz nach Android 11 (wohl am 8. September) erscheinen.

Von offizieller Seite hat es OnePlus noch nicht bestätigt, aber es wird wieder eine T-Reihe in diesem Jahr geben und ich gehe mal davon aus, dass Android 11 in etwa zeitgleich fertig sein wird. Das OnePlus 7 kam etwas früher, das OnePlus 7T könnte also auch etwas früher (ich tippe auf Ende September) gezeigt werden.

Android 11 heißt intern „Red Velvet Cake“ In den letzten Jahren gab es passend zu einer neuen Android-Version auch eine neue Süßigkeit dazu. Diese Süßigkeit wurde passend zum Buchstaben von Android gewählt. Android P war also nicht nur als Android 9, sondern auch als Android Pie bekannt.…24. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->