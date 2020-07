Android 11: Google peilt wohl September an

Google gab bisher nur bekannt, dass man Android 11 im dritten Quartal 2020 als finale Version verteilen möchte. Die Beta von Android 11 verzögerte sich aufgrund der Corona-Krise ein bisschen, das trifft aber wohl nicht den Release.

Android 11 wohl am 8. September

Während der heutigen „Smart Home Summit“ hat Google nämlich heute Entwickler angesprochen und ihnen in einem Video (zu sehen ab Minute 18:02 weiter unten) mitgeteilt, dass sie sich bereits für den 8. September vorbereiten können:

-->

Android 10 kam am 3. September, das Datum ist also durchaus realistisch. Google hat dieses Datum bisher aber noch nicht über die öffentlichen Kanäle bestätigt. Und ich vermute mal, dass das ein Fehler war und das auch nicht passieren wird.

Betrachten wir diesen Termin also noch mit etwas Skepsis und es sei auch erwähnt, dass der Termin jederzeit nach hinten rücken kann. Selbst wenn Google den 8. September anpeilt, so kann immer etwas passieren, was dafür sorgt, dass gewisse Deadlines nicht eingehalten werden. Wir werden das beobachten.

Android TV: Preview für Android 11 und Dongle von Google Google schickte Android 11 für Smartphones vor ein paar Tagen in die erste Beta und wir werden den Release irgendwann im dritten Quartal 2020 sehen. Doch für Android TV ist bei Google ebenfalls ein Upgrade auf Android 11 geplant. Das…26. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->