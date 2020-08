OxygenOS: OnePlus zeigt bald Android 11

OnePlus gab vor ein paar Tagen in China bekannt, dass man am 10. August eine Vorschau für HydrogenOS 11 zeigen möchte, was auf Android 11 basiert. Wir haben schon vermutet, dass es an diesem Tag auch OxygenOS 11 geben wird.

Und so wird es auch sein, denn OnePlus hat nun im Forum bestätigt, dass wir am 10. August eine erste Developer Preview von OxygenOS 11 bekommen werden. Die basiert auf Android 11 und wird einige neue Funktionen mitbringen.

Wir werden OxygenOS 11 am 10. August aber nur sehen und die erste Preview ist nur für wenige Nutzer gedacht. OnePlus gibt auch an, dass man die Public Beta von Android 11 dann kurze Zeit später für alle nachreichen möchte.

OxygenOS 11 is going to be a step forward for OnePlus, and for our users. We’re going to be introducing some fresh design elements, as well as some highly anticipated features that many of you have been asking for.

Rest assured that we are not moving away from what you know and love about OxygenOS – super smooth performance, clean UI, lightweight, and a ton of customizations that let you tailor OxygenOS to fit your needs and preferences.