OxygenOS 11: OnePlus könnte am 10. August eine Vorschau liefern

OnePlus hat in China bestätigt, dass man HydrogenOS 11 am 10. August zeigen wird. Es soll neben neuen Funktionen auch eine überarbeitete Oberfläche geben.

HydrogenOS ist die chinesische Version von OxygenOS, was wir in Europa bei den OnePlus-Modellen kennen. Die Oberflächen sind sich aber durchaus ähnlich, daher könnte ich mir gut vorstellen, dass wir auch bald OxygenOS 11 sehen werden.

Android 11 befindet sich auf der Zielgeraden und dürfte am 8. September verteilt werden. OnePlus hat sicher schon mit den Arbeiten an OxygenOS 11 begonnen, welches auf Android 11 basieren wird. Außerdem gab es vor ein paar Tagen den ersten Teaser für OxygenOS 11, was typisch für eine baldige Ankündigung wäre.

Bisher ist das noch etwas Spekulation von meiner Seite, aber wir werden die Entwicklung bei OnePlus mal beobachten und euch auf dem Laufenden halten.

