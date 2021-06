OxygenOS: OnePlus wechselt global nicht zu ColorOS von Oppo

Gestern gab OnePlus bekannt, dass man ab sofort ein Teil von Oppo ist. Die Marke soll erhalten bleiben, doch man bündelt nun die Kräfte. Ein Grund ist auch, dass man schneller und zuverlässiger (hoffentlich auch länger) Updates liefern möchte.

Doch was bedeutet das nun für OxygenOS, die Oberfläche, die OnePlus global bei den Smartphones nutzt? Wird man sich davon trennen? Immerhin hat man sich in China von HydrogenOS getrennt und setzt dort jetzt auf ColorOS von Oppo.

Diese Frage erreichte Pete Lau gestern sehr häufig, allerdings soll sich hier global nichts ändern. OnePlus möchte bei uns also weiterhin OxygenOS nutzen und nicht auf ColorOS von Oppo setzen – dieser Schritt ist derzeit nur für China gedacht.

„OxygenOS will remain the operating system for global OnePlus devices outside of the China market.“ – Pete Lau