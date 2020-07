Palmer: Neuer Film für Apple TV+

Während Apple noch den Erfolg von Greyhound feiert, hat man bereits einen neuen Film für Apple TV+ angekündigt. Dieser nennt sich Palmer und Justin Timberlake wird die Hauptrolle spielen. Produzent ist Fisher Stevens von SK Global.

Die Geschichte für Palmer stammt von Cheryl Guerriero und erzählt von einem ehemaligen Footballer, der einen kurzen Besuch im Gefängnis einlegen musste und nun versucht sein Leben im Alltag wieder in den Griff zu bekommen.

Weitere Details stehen noch aus, wir wissen also nicht, wann Palmer bei Apple TV+ verfügbar sein wird und was das Unternehmen für die Produktion zahlen wird. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Film nicht vor 2021 verfügbar sein wird.

Written by Cheryl Guerriero, “Palmer” follows a former college football phenomenon named Eddie Palmer (played by Timberlake) who, after a stint in prison, returns to his hometown to get his life back on track. There, he faces not only lingering conflicts from his past but also a much more surprising challenge as he finds himself suddenly in charge of a unique young boy who has been abandoned by his wayward mother. Along with Timberlake, “Palmer” stars Juno Temple, Academy Award nominee June Squibb, Alisha Wainright, and introduces Ryder Allen.