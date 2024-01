Palworld: Nintendo prüft rechtliche Schritte bei „Pokémon-Kopie“

Palworld erlebt einen Hype, wie es schon lange kein Spiel mehr geschafft hat, was auch daran liegt, dass es gewisse Ähnlichkeiten mit Pokémon hat. Das Konzept ist zwar teilweise ähnlich, doch grundsätzlich ist das schon ein ganz anderes Spiel.

Doch Nintendo versteht keinen Spaß, wenn es um die Pokémon-Marke geht, und hat auch direkt gezeigt, dass man keine Pokémon-Mods dulden wird. Interessant ist allerdings, dass sich The Pokémon Company (hinter der Nintendo und Game Freak stecken) tatsächlich offiziell zu diesem Spiel mit einem Statement gemeldet hat.

Es gab wohl viele Anfragen zu Palworld und man habe „keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums“ erteilt. Die Sache wird untersucht und eventuell wird man „geeignete Maßnahmen“ ergreifen. Kurz: Nintendo prüft rechtliche Schritte.

Ist Palworld eine Pokémon-Kopie? Wenn man diese Frage stellt, muss man auch die Frage stellen, ob Pokémon eine Dragon Quest-Kopie ist. Und man muss die Frage stellen, ob sich ein Unternehmen die Rechte an solchen „Kreaturen“ sichern kann.

Mittlerweile gibt es über 1.000 Pokémon in allen erdenklichen Formen und Farben, da wird es irgendwann schwer, dass man keine Kopie erkennt. Die Aussage von The Pokémon Company kommt für mich aber durchaus überraschend, denn ich hätte gedacht, dass man das Thema ignoriert. Mal schauen, ob da bald noch mehr folgt.

Wir haben viele Anfragen zu einem Spiel eines anderen Unternehmens erhalten, das im Januar 2024 erscheint. Wir haben keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums oder der Vermögenswerte von Pokémon in diesem Spiel erteilt. Wir beabsichtigen, alle Handlungen, die die Rechte am geistigen Eigentum der Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden auch in Zukunft jedes einzelne Pokémon und seine Welt hegen und pflegen und daran arbeiten, die Welt durch Pokémon zusammenzubringen.