Palworld: Der extrem Hype des Spiels hält an

Das Spiele-Jahr startet mit zwei Überraschungen für mich, denn das neue Prince of Persia ist noch besser als erwartet und ein Kandidat für das beste Spiel des Jahres und Palworld hatte ich nicht als ersten und großen Hype für 2024 auf der Liste.

Gestern haben wir berichtet, dass das erste Wochenende extrem erfolgreich lief und man bereits 4 Millionen Einheiten verkaufen konnte. Nun, mittlerweile sind es über 6 Millionen Einheiten und der Peak waren 1,7 Millionen Spieler (zeitgleich).

Die hohe Nachfrage führt auch zu Bugs und Problemen, vor allem im Online-Modus sind die Server gerne überlastet. Über Cloud-Gaming im Xbox Game Pass darf man derzeit sogar gerne über 30 Minuten warten, bis man in das Spiel einsteigen kann.

Das erste Update für das Spiel wird gerade für die Xbox und den PC verteilt, eine Version für die Sony PlayStation oder Nintendo Switch gibt es übrigens nicht. Die Entwickler haben auch schon bestätigt, dass weitere Optimierungen folgen sollen.

Palworld: Ist der Hype auch nachhaltig?

Auf Steam hat sich Palworld auf Platz 3 hinter den Klassikern PUBG und Counter-Strike gesichert und CS2 ist nicht weit entfernt, das könnte man bei den Peak-Spielern noch ablösen. Und das, obwohl Palworld ein kostenpflichtiges Spiel ist.

2024 hat also sein erstes Hype-Spiel und die Xbox hat einen Hit, der womöglich die Verkaufszahlen ankurbeln könnte. Pokémon kurbelt jedenfalls die Nachfrage bei Nintendo an, ich vermute also, dass jetzt einige bei der Xbox zuschlagen werden.

Mal schauen, ob wir Ende des Jahres über den kurzen Hype von Palworld lachen oder ob das langfristig ein Spiel ist, welches uns wie Fortnite und Co. begleitet und eine feste Fanbase aufbaut. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, doch nach dem Hype, steht das definitiv noch an, immerhin ist es im Xbox Game Pass enthalten.

