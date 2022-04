Pathfinder: Neues 3rd Person-Spiel von Ubisoft soll geplant sein

Laut Tom Henderson, einer sehr guten Quelle für Ubisoft-Meldungen, arbeitet das Unternehmen an einem neuen Spiel, welches man aus der dritten Person steuern wird. Als Titel steht „Pathfinder“ im Raum, aber das könnte sich noch ändern.

Der Stil soll an Hyper Scape von Ubisoft erinnern, was kaum einer kennt und spielt und was schon jetzt direkt wieder eingestellt wird. Ubisoft hat aber dazugelernt und will mit „Pathfinder“ eine bessere Version liefern – und auch keinen Egoshooter.

-->

Laut Quelle ähnelt die Optik noch mehr einem Comic-Stil und das Ziel ist es, dass man sich gemeinsam mit anderen Spielern durch mehrere Ebenen in die Mitte einer Map kämpft, um dort gemeinsam einen Boss (KI) zu besiegen. Es soll ein neuer Ansatz für Battle Royale werden – klingt für mich nach Konkurrenz für Fortnite.

Was für ein heftiges Quartal! Meine Top 3-Spiele in Q1 2022 Ich möchte 2022 mit einer Reihe weitermachen, die ich 2021 angefangen habe und die einigen geholfen und mir Spaß gemacht hat. Viele Spiele bekommen hier eigene Reviews und Beiträge, manchmal geht aber auch ein gutes Spiel bei uns unter. Manchmal…2. April 2022 JETZT LESEN →

-->