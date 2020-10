Bei Penny erhaltet ihr aktuell die Starter-Pakete von Penny Mobil mit 10 Euro Bonus-Guthaben, wenn ihr einen der Smart-Tarife bucht. Die Aktion läuft nur in dieser Woche, also vom 12. Oktober bis zum 18. Oktober 2020.

Das Startguthaben variiert je nach Tarif. Welchen Tarif ihr am Ende aktiviert, entschiedet ihr online bei der Registrierung der SIM-Karte. Für den Erhalt des Bonusguthabens muss dann noch einmalig eine SMS mit dem Kennwort „Penny“ an die Nummer 22011 versendet werden. Penny Mobil wird von Congstar realisiert. Man ist damit also im Telekom-Netz unterwegs.

Es gibt auch eine App für Penny Mobil, die durchaus brauchbar ist und mittlerweile die einzige Möglichkeit ist, den Tarif zu verwalten. Anzumerken wäre noch, dass Penny Mobil derzeit auch die Mehrwertsteuersenkung weitergibt.

Ich bin bereits seit Oktober 2019 bei Penny Mobil. Meinen Weg dahin hatte ich bereits beschrieben. Auch im Alltag bin ich sehr zufrieden mit diesem Tarif, der wie bereits erwähnt im Telekom-Netz realisiert wird. Das hatte ich ebenfalls schon aufgeschrieben.

