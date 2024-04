Perfekt für Handhelds und Co. – Zwei neue Spiele sind kostenlos verfügbar

Dass über den Epic Games Store, eine von Epic Games entwickelte und betriebene Plattform für den Vertrieb von Spielen und Software, Spiele verschenkt werden, ist vielen in der Videospielszene seit einiger Zeit bekannt – zuletzt wurde das durchaus interessante Spiel Deus Ex: Mankind Divided kostenlos zur Verfügung gestellt.

Spiele in die eigene Bibliothek speichern, für immer behalten

Nun folgen zwei weitere Spiele, die wiederum kostenlos angeboten werden und vor allem (aber nicht nur!) für Besitzer eines leistungsfähigen PC-Handhelds wie Steam Deck oder Lenovo Legion Go interessant sind. Der Epic Games Store bietet das Weltraum-Rollenspiel The Outer Worlds: Spacer’s Choice und das Stealth-Ego-Actionspiel Thief von heute, dem 4. April bis zum 11. April kostenlos an.

Beide Spiele können hier und hier in der persönlichen Bibliothek gespeichert werden.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice wurde von Obsidian Entertainment entwickelt, das seit November 2018 zu Microsoft gehört. Das Studio arbeitet derzeit an der Entwicklung von Avowed, einem exklusiven Spiel für Xbox/Windows, sowie an The Outer Worlds 2. Die Neuinterpretation des Kultklassikers Thief stammt aus der Feder des Entwicklerstudios Eidos-Montréal und lässt den Spieler in die Rolle eines Meisterdiebs schlüpfen.

