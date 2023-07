Peugeot e-208 bekommt ein Upgrade für 2023

Der Peugeot 208 war in den letzten Jahren das erfolgreichste Auto in Europa und die vollelektrische Version das erfolgreichste Auto im B-Segment. In Frankreich war der Peugeot e-208 sogar das meistverkaufte Elektroauto letztes Jahr, so Stellantis.

Damit das so bleibt, schärft man beim Peugeot e-208 nach und packt die aktuelle Stallantis-Technik rein. Es gibt jetzt also bis zu 115 kW (156 PS) und der 54 kWh große Akku reicht für 400 km WLTP-Reichweite, geladen wird mit 100 kW (DC).

Kennt man so von Stellantis, das ist Standard für die umgebauten Verbrenner im Moment. Und dieser Schritt wurde auch schon letztes Jahr für den Peugeot e-208 angekündigt. Passend dazu gibt es außerdem noch ein kleines Facelift für 2023.

Im November geht es in Deutschland mit den Auslieferungen des 39.100 Euro teuren Peugeot e-208 los, den man als Active, Allure und GT bestellen kann. Das ist also auch kein Schnäppchen für ein 4 Meter langes Auto, vor allem, da es noch keine Vorteile einer Elektro-Plattform nutzt. Das stört die Kunden aber wohl nicht.

Ich würde zwar eher nach einem Elektroauto mit Plattform suchen und finde die 100 kW am Schnelllader grenzwertig, aber optisch gar nicht so schlecht nach diesem Facelift. Und es benötigt eine gewisse Auswahl, die bekommt man bei Stellantis.

