Peugeot plant neues Elektro-Konzept für die Zukunft der Marke

Bei Peugeot hat man 2023 zum „Elektrojahr“ erklärt und will konsequent weiter dafür sorgen, dass elektrische Antriebe in das Portfolio eingebaut werden. Noch nicht rein elektrisch, doch dieses Ziel verfolgt Peugeot dann bereits ab 2025.

In etwa 2-3 Jahren soll es alle Produktkategorien von Peugeot auch rein elektrisch geben und das will man nicht nur mit einer Verbrenner-Plattform erreichen. Aktuell baut Peugeot die Verbrenner zu Elektroautos um, was nicht immer vorteilhaft ist.

Das Peugeot Inception Concept kommt bald

Als Teil von Stellantis hat Peugeot jetzt aber ganz neue Möglichkeiten und dort sind mehrere Elektro-Plattformen in Planung. In „den kommenden Wochen“ werden wir mit dem Peugeot Inception Concept eine erste Preview einer Plattform sehen.

Auf dem Pariser Automobilsalon wollte man das Konzept noch nicht präsentieren, aber es soll bald kommen und die nächste Generation von „e-Native-Fahrzeugen“ bei Peugeot zeigen. Außerdem gibt es dann auch noch ein ganz neues i-Cockpits.

Mit dem Peugeot Inception Concept werden wir eine neue Designsprache sehen, wir bekommen erste technische Details und es gibt einen ersten Blick in den neuen Innenraum der Marke. Ein konkretes Datum für die Enthüllung gibt es aber nicht.

PS: Es sind übrigens drei Elektro-Plattformen (STLA Small, STLA Medium und STLA Large) geplant, wir wissen aber nicht, welche uns Peugeot zeigen wird. Ich tippe auf STLA Medium für die Kompakt- und Mittelklasse. Wir werden euch informieren.

BYD Seal: Der „Tesla Model 3-Killer“ startet 2023 in Deutschland BYD ist eine große Marke aus China, die in den kommenden Wochen die ersten Elektroautos in Deutschland verkaufen möchte. BYD steht übrigens für Build Your Dreams und den Anfang machen bald der BYD Atto 3, BYD Tang und BYD Han.…18. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->