Philips Hue: Neuausrichtung für 2024 geplant

Eric Rondolat, Chef von Signify, der Marke hinter Philips Hue, hat sich im Dezember mit einem Brief an Partner, Presse und Kunden zu Wort gemeldet. Man habe schon in Q4 2023 mit einem Umbau begonnen und wird 2024 die Neuausrichtung weiter fortsetzen. Es geht darum, eine „kundenorientierte Organisation“ aufzubauen.

Der Fokus liegt auf professionellen Partnern, auf normalen Konsumenten, also euch, wenn ihr Philips Hue oder WiZ kauft, auf OEMs und dann gibt es als vierten Pfeiler noch einen „klassischen“ Bereich, es muss ja auch nicht alles vernetzt sein.

Signify muss vor allem Geld sparen

Doch hinter der Ankündigung steckt vor allem ein Sparprogramm, denn auch bei Signify muss man den Euro einmal häufiger umdrehen. 200 Millionen Euro sollen um genau zu sein eingespart werden. Das gelingt mit der Neuausrichtung, die bis Ende des zweiten Quartals 2024 (jedenfalls größtenteils) abgeschlossen sein soll.

Was ändert sich für Kunden? Das werden wir erst Ende 2024 beurteilen können, da das Unternehmen jetzt umgebaut wird. Vielleicht gibt es in Zukunft weniger neue Funktionen, weniger neue Produkte oder andere Dinge, die Signify derzeit plant.

Eine Neuausrichtung hat aber meistens zur Folge, dass sich etwas ändert und wenn es gleichzeitig um Kosteneinsparungen geht, ist das selten gut. Wobei man angibt, dass man die „Geschwindigkeit der Ausführung“ optimieren möchte. Es sind alles sehr vage Aussagen, wir werden bei Philips Hue sehen, ob sich hier etwas ändert.

