Photovoltaik-Strategie sieht neue 800-Watt-Grenze und Schuko-Erlaubnis vor

Nachdem der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) neue Regeln für Balkonkraftwerke vorgeschlagen hatte, liegt nun auch die Photovoltaik-Strategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vor.

Mit sogenannten Balkonkraftwerken und weiteren Mini-Energieerzeugungsanlagen (Mini-EAA) können Verbraucher eine gewisse Menge Strom selbst erzeugen, ihre Stromkosten reduzieren und einen Beitrag zur Energiewende leisten. Um die Verwendung von Mini-Energieerzeugungsanlagen zu vereinfachen, sollen neue Regeln definiert werden.

Auf dem Photovoltaik-Gipfel wurde daher letzte Woche die neue Photovoltaik-Strategie vorgelegt. Auch enthalten sind neue Regelungen für Balkonkraftwerke.

Das strategische Zielbild lautet dabei:

Die Vorschriften für den Anschluss von Balkon-PV werden deutlich vereinfacht. Die Anlagen können einfach installiert, aufgebaut und in Betrieb genommen werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen die Anlagen selbst anschließen und in Betrieb nehmen können, ohne die Hilfe von Fachkräften. Der Aufwand für die Meldung ist reduziert.

Folgende Maßnahmen will das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) laut Photovoltaik-Strategie umsetzen:

Das klingt alles schon sehr stark nach den Vorschlägen des VDE, was durchaus erfreulich ist.

Zu einer möglichen 800-Watt-Grenze heißt es im Detail:

Die EU-Verordnung „Requirements for Generators“ besagt, dass Erzeugungsanlagen unterhalb von 800 W Wechselstromleistung keine Signifikanz haben, wobei Mitgliedstaaten abweichende Regelungen treffen können. In Deutschland sind 600 Voltampere (VA) (entspricht 600 W) in einer technischen Norm (VDE-AR-N 4105) als Obergrenze für die vereinfachte Anmeldung definiert.

Hinsichtlich der vereinfachten Anmeldung sowie auch für die Produktnorm hat das BMWK den Normgeber (VDE/DKE/ FNN) gebeten, die Grenze auf 800 VA Wechselstromleistung zu erhöhen.