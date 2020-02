Pigweed: Plant Google ein neues OS?

Arbeitet Google an einem neuen OS namens Pigweed? Ein Patenteintrag deutet nun jedenfalls darauf hin, denn Google hat sich diesen Namen sichern lassen.

Auf Deutsch übersetzt bedeutet das übrigens „Schweinekraut“, aber ich denke nicht, dass sowas ein finaler Name für ein Betriebssystem ist. Gut möglich, dass Pigweed aber ein Codename für ein neues OS ist, an dem Google arbeitet.

Wie 9TO5Google herausgefunden hat, tauchte der Name bei der Entwicklung von Fuchsia auf. Fuchsia macht Jahr für Jahr immer mal wieder Schlagzeilen, bisher ist aber weiterhin unklar, was Google damit nun genau plant und ob da was kommt.

Google: Was kommt nach Android?

Ich denke nicht, dass Google in diesem Jahr ein OS namens „Pigweed“ zeigen wird, aber die Hinweise der letzten Jahre zeigen, dass man neben Android und Chrome OS an etwas Neuem arbeitet. Vielleicht wird das ja ein Thema auf der Google I/O 2020 sein, die bereits für Mai bestätigt wurde.

Android und Chrome OS sind gute Plattformen, aber mittlerweile auch schon etwas älter und nicht mehr ganz so modern. Falls Google klüger als Microsoft und Co. ist, dann hat man natürlich Alternativen in der Entwicklung. Android dominiert den Markt, aber wir alle wissen, wie schnell sowas wieder vorbei sein kann.

