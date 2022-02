Serien und Filme: RTL und WarnerMedia gehen Partnerschaft ein

RTL und WarnerMedia haben bekannt gegeben, dass man eine Partnerschaft eingegangen ist. Diese beinhaltet exklusive Serien und Filme von Warner und HBO bei RTL. Man möchte die Inhalte im Free TV und auch bei RTL+ ausstrahlen.

Warum macht WarnerMedia das?

Für RTL ist das ein Gewinn, die Strategie von WarnerMedia verstehe ich aber nicht. Irgendwann will man sicher auch mal mit HBO Max in Deutschland starten, denn andere Länder in Europa kommen jetzt nach und nach hinzu. Warum das also?

Vielleicht wird es noch eine Weile dauern, bis wir HBO Max in Deutschland sehen und womöglich möchte man die Titel bis dahin lizenzieren und Geld verdienen. Da gibt es aber eigentlich auch die bekannte Partnerschaft mit Sky Deutschland.

Der Deal mit Sky soll auch noch bis 2025 gehen, welche Inhalte werden wir also in Zukunft bei RTL+ und welche bei Sky Ticket sehen? Konkrete Serien und Filme wurden nicht genannt, RTL zählt in der Pressemitteilung nur allgemein Marken auf.

Wie gesagt, für RTL sind Serien und Filme von Warner und vor allem HBO am Ende ein Gewinn für die Plattform, denn es gibt endlich mal hochwertige Inhalte. Nach dieser Mitteilung gehe ich aber nicht davon aus, dass wir HBO Max so schnell in Deutschland sehen werden. Es ist nicht bekannt, wie lange dieser Deal hier geht.

