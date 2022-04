Pixar veröffentlicht neuen Lightyear-Trailer

Im Februar hat Pixar den ersten richtigen Trailer für Lightyear veröffentlicht und am gestrigen Abend hat man nachgelegt. Der neue Trailer zeigt euch in über 2 Minuten viele neue Szenen, falls da nicht noch eine Wendung kommt, fast schon zu viel.

Während der erste Trailer nur einen Eindruck vom Stil des Films zeigte, geht es hier schon in die Tiefe und wir erfahren, wie die Story aussieht. Etwas, was nicht jeder so gerne sieht. Falls ihr es vermeiden wollt, schaut euch den Trailer lieber nicht an.

-->

Ich freue mich auf Lightyear, der für mich beste Pixar-Charakter. Der Film kommt übrigens am 17. Juni in die Kinos und dieses Mal sieht es so aus, als der Film wie ein Film von Disney behandelt wird und nicht parallel bei Disney+ zu sehen sein wird.

