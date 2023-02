Pixel-Smartphones erleben laut Google ein „großes Momentum“

Konkrete Zahlen möchte Google weiterhin nicht nennen, aber Sundar Pichai sprach im Rahmen der Geschäftszahlen von einem „großen Momentum“. Bisher kam noch kein Pixel-Lineup (aktuell: 6, 7 und 7 Pro) so gut an und man wächst in allen Märkten.

Google Pixel-Reihe ohne eigene Kategorie

Google packt die Pixel-Smartphones (und die Watch) leider in eine Kategorie mit dem Play Store und den YouTube-Abos, die sich „Andere“ nennt und da ging es mit 8,79 Milliarden Dollar Umsatz ganz leicht hoch (Vorjahr: 8,16 Milliarden Dollar).

Es lässt sich also weiterhin schwer einschätzen, wie sich die Pixel-Smartphones genau entwickeln. Ja, seit dem Pixel 6 läuft es besser, aber „großes Momentum“ kann alles bedeuten. In meinen Augen wäre es Zeit für eine eigene Kategorie.

Wir haben mehrere Pixel-Smartphones, wir haben eine Pixel-Smartwatch, 2023 kommt ein Pixel-Tablet, es gibt die Nest-Hardware, da wäre es wirklich Zeit, dass Google diese ganze Hardware in den Geschäftszahlen eigenständig behandelt.

Man betont weiterhin, wie wichtig das für das ganze Ökosystem von Google sei und man hier wachsen will, mit so einem Schritt würde man zeigen, dass die Pixel-Reihe nicht einfach nur ein Teil von „Andere“ ist. Doch dann könnte man die Entwicklung besser verfolgen und Google will sich nicht zu sehr in die Karten schauen lassen.

Allgemein spürt man bei Alphabet, dem Mutterkonzern von Google, dass die Krise angekommen ist. Man konnte den Umsatz zwar 2022 steigern, doch im Vergleich zu 2021 ist der Gewinn um 21 Prozent eingebrochen. Google würde es also auch nicht schaden, wenn man sich etwas unabhängiger vom Werbegeschäft aufstellt.

Ende der Apple-Rekorde? Das iPhone bricht ein Es hat sich schon angedeutet und wir haben zwar keine konkreten Verkaufszahlen von Apple bekommen, dafür aber die Geschäftszahlen. Die Zeit der Rekorde ist, für den Moment jedenfalls, vorbei. Es liegt am Apple iPhone, doch das wäre zu einfach. Umsatz…3. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->