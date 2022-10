Pixel Watch und Pixel Tablet: Google will Android-Entwickler motivieren

Android gehört bei den meisten Entwicklern zum Standard, wenn es um neue Apps geht. Doch die meisten fokussieren sich auf Smartphones und passen die Apps hier und da an unterschiedliche Größen an. Da hört es bei vielen Entwicklern aber auf.

Tablets mit Android werden gerne ignoriert und eine Wear OS-Version für eine Uhr ist bei vielen Entwicklern vermutlich erst gar nicht auf dem Schirm. Google hofft, dass die Pixel Watch und das Pixel Tablet die Einstellung der Entwickler ändern.

Google: Eine „großartige Zeit“ für neue Apps

In einem Blogeintrag richtet sich Google an die Android-Entwickler und hofft, dass die ihre Apps jetzt anpassen werden. Es sei „eine großartige Zeit, um eine App“ für eine der Kategorien zu entwickeln oder anzupassen. Das wird sehr spannend.

Google selbst hat jedenfalls damit begonnen, die eigenen Apps zu optimieren, aber beim Pixel Tablet muss man eben auch sagen, dass es erst 2023 kommt. Und da warten viele Entwickler sicher erst einmal ab, wie sich das so ab 2023 entwickelt.

Es gibt übrigens noch ein Beispiel von Google, denn man wirbt in einem weiteren Blogeintrag mit Todoist. Die Entwickler der Todo-App haben eine komplett neue App für Wear OS entwickelt und erleben gerade eine Steigerung von 50 Prozent.

Google: Pixel-Ökosystem benötigt gute Apps

Im Entwicklerblog für Android findet man noch mehr Beispiele, Google ist seit ein paar Tagen/Wochen sichtlich bemüht, dass die Entwickler mitziehen. Denn ohne die macht dieser neue Push für das Pixel-Ökosystem langfristig keinen Sinn. Es geht nur mit guten Apps und daher zeigt man Dinge wie das Pixel Tablet so früh.

Ich bin noch etwas skeptisch, denn vor allem bei den Wearables ist das so eine Sache. Selbst Apple, die Entwickler sehr leicht überzeugen können, haben mit der Apple Watch so ihre Schwierigkeiten. Es gibt Apps, auch gute, aber nicht so viele.

Wir werden das hier aber mit Spannung verfolgen.

