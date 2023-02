Pläne: In nur einem Tag zum neuen Stromanbieter wechseln

Es soll bald möglich werden, schneller seinen Stromanbieter zu wechseln. Die Bundesnetzagentur hat dazu heute ein Festlegungsverfahren für einen beschleunigten werktäglichen Wechsel des Stromlieferanten in 24 Stunden eröffnet.

Die Pläne sehen vor, dass Verbraucher zukünftig im Rahmen ihrer vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen schneller durch einen neuen Stromlieferanten beliefert werden können.

Geplant ist auch, dass der Netzbetreiber regelmäßig über wichtige Parameter der Netzanschlusssituation informieren muss, sodass alle notwendigen Informationen und preisbeeinflussenden Faktoren für einen Wechsel gebündelt vorliegen.

Zukünftig soll jeder den Stromlieferanten noch einfacher und schneller wechseln können. Der Wechsel soll nicht mehr zehn Tage dauern, sondern innerhalb von 24 Stunden möglich sein. – Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur

Die Konsultation endet am 20. April 2023. Eine mögliche Umsetzung wird allerdings dauern. Es ist beabsichtigt, die konsultierten Änderungen an der Marktkommunikation zum Umsetzungstermin 1. April 2025 für verbindlich zu erklären. Dies soll den Marktteilnehmern ausreichend Zeit bieten, ihre IT an die neuen Vorgaben anzupassen und einen störungsfreien Start der Regelungen sicherzustellen.

