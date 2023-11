Planet of Lana für Sony PlayStation und Nintendo Switch angekündigt

Planet of Lana ist eines meiner Lieblings-Indie-Spiele des Jahres und ich habe dem Spiel schon einen Tipp der Woche spendiert. Es ist kurz, es ist schön und es ist eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite, wenn man derzeit eine Xbox besitzt.

Das Spiel ist momentan nämlich exklusiv für die Xbox erhältlich und auch im Xbox Game Pass enthalten. Doch diese Exklusivität endet 2024, denn das Spiel wurde jetzt offiziell für die Sony PlayStation 4 und 5 und die Nintendo Switch angekündigt.

Ein konkretes Datum haben wir noch nicht, die Entwickler sprechen vom Frühjahr 2024. Planet of Lana erschien am 23. Mai auf der Xbox (und dem PC) und ich gehe mal stark davon aus, dass es am 23. Mai 2024 für andere Konsolen erscheint und der Deal mit Microsoft ein Jahr geht. Beim Preis rechne ich ebenfalls mit 19,99 Euro.

Vor allem auf der Nintendo Switch OLED dürfte das Spiel wirklich viel Spaß machen und ich werde es mir zwar nicht erneut zulegen, da ein Durchlauf reicht, aber ich kann es jedem empfehlen. Speichert euch das also, ein sehr schönes Indie-Spiel.

