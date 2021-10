PlayStation 5: Das kommende Spiele-Lineup ist das beste von Sony

Jim Ryan hat sich diese Woche in einem Interview mit GamesIndustry den Fragen von Christopher Dring gestellt. Es ist ein interessantes Interview mit einer lustigen IKEA-Geschichte zur Entstehung des PlayStation-Office in Deutschland.

Den Erfolg der PlayStation 5, die sich besser als alle anderen Konsolen von Sony verkauft, schreibt Jim Ryan dem starken Lineup am Anfang zu. Die Pandemie war 2020/2021 aber vermutlich der größere Katalysator für diese Gamingbranche.

Sony ist aber auch sehr gut auf die Zukunft und eine sinkende Nachfrage nach der Pandemie (falls das wirklich passiert) vorbereitet, denn für die PlayStation 5 steht laut Jim Ryan das „mit Abstand beste Lineup an Spielen alles Zeiten an“.

And the pipeline of game that we have coming is just fantastic. It’s by far the strongest that we’ve ever had for any of our consoles, and I can’t wait to see these games starting drop one after another.