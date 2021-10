PlayStation 5: Dbrand passt Darkplates nach Sony-Drohung an

Sony war am Anfang sehr fleißig und hat dafür gesorgt, dass man Shops eine Klage androht, die Austauschplatten für die PlayStation 5 verkaufen. Besonders schwarze Platten waren beliebt, um selbst eine mattschwarze PlayStation 5 zu basteln.

Dbrand mit guter Marketingaktion

Mit Dbrand hat sich im Februar 2021 sogar ein recht großer Anbieter an die Platten getraut und den Witz gemacht, dass Sony sie doch zur Not verklagen soll. Es hat eine Weile gedauert, aber letzte Woche kam diese Drohung von Sony endlich an.

-->

Nun ist aber klar: Das war eine langfristig geplante Marketingaktion von Dbrand. Man war von Anfang an auf so einen Schritt von Sony vorbereitet und wollte diese Aufmerksamkeit in den Medien. Mittlerweile ist der „wahre“ Plan von Dbrand klar.

Die alten „Darkplates“ hat man natürlich direkt aus dem Shop genommen und heute ging die Seite dann wieder mit Version 2.0 online. Diese hat ein anderes Design und sogar noch Einlässe für die Lüfter, der Verkauf bei Dbrand wurde schon gestartet.

Eine durchaus geschickte Marketingaktion von Dbrand, denn das war ganz sicher keine spontane Aktion, die man mal schnell nach dem Schreiben von Sony auf die Beine gestellt hat, das war vermutlich von Anfang an der Plan für die Darkplates.

Mal schauen, wie die Anwälte von Sony auf diesen Schritt reagieren. Die werden nun sicher schauen, ob man den Verkauf weiterhin stoppen kann. Dbrand geht im Moment aber vermutlich nicht davon aus, denn man plant weitere Farben (Grau und Weiß) und will Version 2.0 der Darkplates dann ab Anfang 2022 ausliefern.

Nintendo Switch 4K-Modell könnte Ende 2022 kommen Die Nintendo Switch soll noch eine ganze Weile im Portfolio bleiben und daher wird sie jetzt aktualisiert. Ein OLED-Display für den Handheld-Modus macht den Anfang und kommt auch gut in erstem Testberichten an. Neben einem OLED-Display stand auch immer wieder…14. Oktober 2021 JETZT LESEN →

-->