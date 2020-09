Die PlayStation 5 kostet 499,99 Euro

Sony hat am gestrigen Abend wie erwartet den Preis für die PlayStation 5 genannt: In Deutschland muss man 499,99 Euro dafür auf den Tisch legen. Wundert mich nicht und dürfte eine Reaktion auf die Xbox Series X von Microsoft gewesen sein.

Die digitale Version der PlayStation 5 kostet 399,99 Euro und 100 Euro weniger, als die Version mit Laufwerk, aber 100 Euro mehr, als die Xbox Series S. Doch die Xbox Series S ist eine abgespeckte Version, bei der digitalen PS5 ist das anders.

PlayStation 5: Ab 19. November erhältlich

Der Vorverkauf wurde direkt gestartet, da wollte man Microsoft (die kommende Woche starten) den Wind aus den Segeln nehmen. Ich habe euch weiter unten ein paar Shops verlinkt, wo ihr euch für die PlayStation 5 vormerken lassen könnt.

Was ich etwas seltsam finde: In den USA startet der Verkauf am 12. November und somit zwei Tage nach der Xbox, in Europa und somit Deutschland aber erst am 19. November. Einen Grund für diese zusätzliche Woche hat man nicht genannt.

Sony PlayStation 5 vorbestellen:

Sony PlayStation 5 Digital Edition vorbestellen:

