Xbox Series X und S: Vorverkauf am 22. September ab 9 Uhr

Microsoft hat bereits bestätigt, dass man die neue Xbox Series X und Xbox Series S ab dem 10. November verkaufen möchte. Die große Xbox kostet 499 Euro und die kleine Xbox wird 299 Euro kosten. Der Vorverkauf startet am 22. September.

Nun hat man auch schon vorab verraten, um wie viel Uhr es losgeht: 9 Uhr. Das betrifft die Uhrzeit in Deutschland, ihr dürft also in genau einer Woche am Morgen euer Glück versuchen. Wir wissen nicht, wie hoch die Nachfrage sein wird.

Bisher zeigt sich Microsoft zuversichtlich bei der Next-Gen-Konsole, doch Sony wird morgen nachlegen und dort will man sicher versuchen, dass die Gamer nicht die neue Xbox, sondern die PlayStation 5 vorbestellen. Da haben wir aber noch keinen offiziellen Preis und kein Datum, es bleibt also noch etwas spannend.

Am 22.09.2020 könnt ihr die #XboxSeriesS (299 €) und #XboxSeriesX (499 €) uuuuuuuuuum 9:00 Uhr vorbestellen! Ich wünsche allen stabile „Strg + F5“ und „Command + Shift + R“-Tasten! pic.twitter.com/nLBoj6q768 — Maxi Gräff 🎮 🧼🎮🧼 (@GMaxee) September 15, 2020

