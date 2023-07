PlayStation 5 Pro: Diese Woche könnte es Details zur Konsole geben

Sony soll eine PlayStation 5 Pro geplant haben und einige argumentieren zwar, dass sowas bei der aktuellen Generation nicht nötig sei, aber wann ist neue Technik in der heutigen Zeit schon „nötig“. Die PS5 Pro soll aber „zu 100 Prozent“ kommen.

PlayStation 5 Pro: Wann gibt es Details?

Tom Henderson gilt als eine der besten Quellen, wenn es um die PlayStation geht und er hat laut eigenen Angaben schon Details zur PlayStation 5 Pro. Bisher hält er sich aber noch zurück, denn es sind nur sehr wenige Personen mit Details vertraut.

Wie es aussieht, muss er seine Quelle aber nicht mehr schützen, denn ein Nutzer wollte von ihm wissen, wann es erste Details gibt und er sprach von „vielleicht noch diese Woche“. Klingt für mich so, als ob er schon sehr bald mehr zu berichten hat.

Am Ende rechne ich bei der PlayStation 5 Pro aber nur mit einer PlayStation 5, die etwas mehr Power mitbringt und nicht zwingend neue Features. Marktstart ist aber wohl erst 2024, die offiziellen Details von Sony gibt es also nicht in diesem Jahr.

