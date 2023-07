Sony PlayStation 5 Pro im November 2024 erwartet

Wir haben schon häufiger gehört, dass Sony eine PlayStation 5 Pro plant und mit etwas Verspätung liefert uns Tom Henderson, eine sehr gute Quelle dafür, neue Details. Die Konsole ist seit Anfang 2022 in der Entwicklung.

Sony peilt derzeit angeblich einen Marktstart im November 2024 an und wird noch in diesem November erste Developer Kits an die Entwickler verteilen. Spätestens dann werden wir also noch viel mehr Details bekommen.

Obwohl es schwierig war, die technischen Daten des Pro herauszufinden, was zugegebenermaßen an meinen mangelnden technischen Fähigkeiten liegt, haben Quellen angegeben, dass Trinity 30 WGP und 18000 mts Speicher hat.

Intern nennt sich die PlayStation 5 Pro wohl Projekt „Trinity“, was eine Anlehnung an Matrix ist. Ziel ist eine bessere Performance mit 4K-Auflösung und Ray-tracing und auch 8K scheint jetzt wohl langsam ein Thema zu werden.

Klingt jedenfalls so, als ob wir eine PlayStation 5 mit mehr Power, aber ohne große Neuerungen bekommen. Was aber sicher viele freut, die derzeit zwischen Qualität und Performance bei den Spielen überlegen müssen.

