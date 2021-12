PlayStation 5 Pro: Patent von Sony lässt die Fans spekulieren

Am 8. Dezember ist ein Patent von Sony bei der WIPO (World Intellectual Property Organization) online gegangen, welches eine neue „Heimkonsole“ mit zwei GPUs beschreibt. Das Unternehmen spricht darin außerdem auch von Cloud-Gaming.

Kommt eine PlayStation 5 Pro?

Es ist nicht das erste Mal, dass so ein Patent die Runde macht, in dem Sony eine Konsole mit zwei GPUs beschreibt. Fans spekulieren daher, dass man aktiv an einer PlayStation 5 Pro arbeitet, welche dann eben mit neuer Hardware daher kommt.

-->

Sowas wäre definitiv nicht abwegig und der Schritt klingt logisch, aber man sollte die Erwartungshaltung doch etwas zügeln. Gut möglich, dass Sony wieder eine Pro-Version nachreicht, aber das wird dann sicher kein Thema für 2022 sein.

Die Branche kämpft weiterhin mit der Chip-Krise und Sony kann die Nachfrage der PlayStation 5 kaum bedienen. Analysen zeigen, dass das 2022 so bleiben wird. Da wäre es also unangebracht, wenn direkt noch eine bessere PS5-Version kommt.

Zwischen PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro lagen ca. drei Jahre, in diesem Fall würde ich also wieder auf drei Jahre und 2023 tippen. Vielleicht teasert man bei Sony eine bessere Hardware (für Entwickler) an, aber falls wirklich eine PlayStation 5 Pro geplant ist, dann würde ich wirklich auf das Weihnachtsgeschäft 2023 tippen.

Immerhin liegt 2022 der Fokus auf der neuen VR-Brille für die PlayStation 5.

Sony Interactive Entertainment Filed New Patent Went Live 8th December 2021: "Scalable Game Console CPU/GPU Design For Home Console And Cloud Gaming" — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) December 12, 2021

PlayStation 5 bekommt offizielle Cover Es hat sich angedeutet und jetzt ist es offiziell: Sony spendiert der PlayStation 5 eigene Cover. Sony nennt sie einfach nur Cover, vor der Ankündigung wurden die Platten auch gerne als Faceplates bezeichnet. Das ist vermutlich auch der Grund, warum…13. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->