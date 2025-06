PlayStation 5 Pro und mehr: Sony kündigt graue Sonderedition an

Sony hat, wie bei der PlayStation 4 damals, wo man das 20. Jubiläum feierte, etwas zum 30. Jubiläum der Konsole geplant. Bei der PlayStation 5-Reihe gibt es bald die graue Edition. Und das nicht nur für die Konsolen, sondern für einiges mehr.

Neben der PS5 und PS5 Pro wird es auch den PlayStation Portal in Grau geben und auch die beiden Controller (DualSense und DualSense Edge). Der Vorverkauf geht am 26. September los, also mit der PS5 Pro, und Marktstart ist am 21. November.

Ich habe mir exakt das gewünscht, also nicht zwingend die Konsole die hätte ich auch gerne, werde aber nicht für eine Farbe zuschlagen, aber der Controller in Grau steht auf dem Plan. Laut Sony ist die Anzahl der Einheiten aber streng limitiert.

