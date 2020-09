PlayStation 5: Sony kündigt Kollektion mit PS4-Spielen an

Sony hat auf dem gestrigen Event noch die „PlayStation Plus Collection“ für die PS5 angekündigt, bei der es „kostenlose“ PS4-Spiele für Käufer der neuen PS5 gibt. Die Anführungszeichen habe ich deshalb genutzt, weil man ein Abo bei PlayStation Plus benötigt, um die Kollektion an Spielen zocken zu können.

Laut Sony hat man sich bei der Kollektion für eine Auswahl an Titeln entschieden, welche die PlayStation 4 definiert haben. Mit dabei sind Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 und mehr.

Finde ich eine feine Sache und wird die Vorverkaufszahlen der PlayStation 5 nun sicher auch etwas ankurbeln, denn das ist ein guter Deal. Sony hat auch noch ein kurzes Video veröffentlicht, welches die PlayStation Plus Collection zeigt:

