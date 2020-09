Nintendo spricht über die Zeit nach der Switch

Nintendo hat heute eine sehr umfangreiche PDF-Datei veröffentlicht, die sich an Investoren, die Presse, Mitarbeiter und Fans richtet. Drin spricht man über den 35. Geburtstag von Super Mario, wie wichtig das Branding von Nintendo ist, wie die Philosophie von Nintendo lautet und es gibt einen Blick in die Zukunft.

Gegen Ende der Präsentation spricht man auch erstmals über die Zeit nach der Nintendo Switch. Wer hofft, dass es da nun Details gibt, sollte nicht weiterlesen, denn so früh veröffentlicht Nintendo natürlich noch keine Informationen zum Nachfolger der Nintendo Switch. Nur so viel: Er kommt in diesem Jahrhundert.

Nintendo will sich treu bleiben und weiterhin die Hardware und Software selbst entwickeln. Doch nicht nur das, in der Präsentation erwähnt man auch, dass der Nintendo Account immer wichtiger wird, den mittlerweile über 200 Millionen Menschen nutzen (Randnotiz: Es gibt 26 Millionen Switch Online Nutzer).

We are also advancing the development of services based on our Nintendo Account program that complement our business. By creating a positive cycle with services and content founded on our integrated hardware-software model and our Nintendo Account program, we hope to create positive long-term relationships and increase our points of contact with even more consumers.